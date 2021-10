Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann mit Eisenstange zusammengeschlagen - Zwei Verdächtige festgenommen (Dettingen/Erms)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Dettingen/Erms (RT): Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei 27 und 28 Jahre alte Brüder. Ihnen wird vorgeworfen, am Sonntagabend, in der Kreuzstraße einen 28-Jährigen angegriffen und zusammengeschlagen zu haben.

Nach jetzigem Ermittlungsstand schwelten offenbar zwischen dem Opfer und dem 27-jährigen Tatverdächtigen schon seit geraumer Zeit Streitigkeiten. Bei einem erneuten Aufeinandertreffen der Kontrahenten am Sonntagabend in Dettingen soll es zunächst zu Beleidigungen gekommen sein, später soll der 27-Jährige gemeinsam mit seinem älteren Bruder den 28-Jährigen attackiert und unter anderem mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen haben. Das Opfer trug neben diversen Verletzungen am Körper auch blutende Kopfverletzungen davon. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und dort vorübergehend stationär aufgenommen.

Die von Zeugen kurz vor 18.30 Uhr alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden zunächst vom Tatort geflüchteten Beschuldigten wenig später an der Wohnanschrift des Jüngeren in Dettingen vorläufig festnehmen. Die beiden irakischen Staatsangehörigen sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. (ak)

