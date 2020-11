Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Diebe bauen Beleuchtungseinrichtung von Lkw ab ++ Spiegel von mehreren Autos offenbar abgetreten ++ Unbekannte verkleben Schließzylinder ++ Dreister Trickdieb erbeutet mehrere Tausend-Euro

Wetzlar- A45: Diebe bauen Beleuchtungseinrichtung von Lkw ab

Während der Fahrer einer blauen MAN Sattelzugmaschine seine Pause auf dem Parkplatz Vogelsang an der Autobahn 45 machte und in seinem Führerhaus schlief, stahlen unbekannte Diebe die Beleuchtungseinrichtung des Lkw. Zwischen Montag (16.11.2020), 15:00 Uhr und Dienstag (17.11.2020), 02:45 Uhr machten sich die Diebe an der hinteren Beleuchtungseinrichtung des MAN zu schaffen und hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Unbekannten, die auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Dortmund zuschlugen, erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar-Naunheim: Spiegel von mehreren Autos offenbar abgetreten

In der Nacht von Samstag (14.11.2020) auf Sonntag (15.11.2020) beschädigten unbekannte insgesamt fünf Autos in der Finkenstraße. An einem schwarzen Opel Astra, einem silbernen Opel Zafira, einem grauen Seat Leon, einem blauen Golf Plus, sowie einem silberfarbenen Mercedes C 220 cdi traten die Vandalen offenbar gegen die linken Außenspiegel, so dass diese aus der Kunststoffhalterung heraussprangen und teilweise zerstört wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.050 Euro. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr ihr Unwesen trieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unbekannte verkleben Schließzylinder

Mit einer klebstoffartigen Substanz haben Unbekannte den Schließzylinder der Haustür zum Bürogebäude der Partei CDU Kreisverband Lahn-Dill in der Moritz-Hensoldt-Straße verklebt. Zwischen Freitag (13.11.2020), 22:00 Uhr und Samstag (14.11.2020), 13:50 Uhr brachten die Vandalen die Substanz in den Schließzylinder ein. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Dreister Trickdieb erbeutet mehrere Tausend-Euro

Gestern Nachmittag (16.11.2020), um 15:05 Uhr, sprach ein unbekannter Mann auf einem Parkplatz im Hörnsheimer Eck eine 56-Jährige an und fragte sie nach dem Weg zu einem Gießener Krankenhaus. Die hilfsbereite Frau stand zu diesem Zeitpunkt an der geöffneten Tür ihres Autos und erklärte dem Unbekannten den Weg. Durch geschicktes Ablenken der Dame gelang es dem Mann offenbar unbemerkt in das Auto zu greifen. Der Diebe schnappte sich die Geldbörse der 56-Jährigen und flüchtete in Richtung der Forsthausstraße. Die aus Aßlar stammende Frau bemerkte das Fehlen ihrer Geldbörse und veranlasste umgehend die Sperrung ihrer Karten. Zwischenzeitlich hatte der dreiste Dieb bereits mehrere Tausend Euro von einem Konto der Dame abgehoben. Der Schaden beläuft sich auf 4.035 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem etwa 60 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Akzent. Der 175 cm große Mann hatte kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung und war mit einer dunklen Steppjacke, sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Wer kann Angaben zu dem dreisten Dieb machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Münchholzhausen: Baugerüst gestohlen

Irgendwann, am vergangenen Wochenende, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle in der Stockwiese. Aus einer noch unfertigen Halle stahlen die Diebe ein Fahrgerüst. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitag (13.11.2020), 13:00 Uhr und Montag (16.11.2020), 06:30 Uhr, im Bereich der Stockwiese aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

