Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Von Hirsch lebensgefährlich verletzt; Brand; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Senior erfasst

Eine Autofahrerin hat am Montagvormittag beim Ausparken einen Senior erfasst und zu Fall gebracht. Die Frau fuhr mit ihrem Nissan kurz vor zwölf Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Obere Wässere rückwärts aus einer Parklücke und touchierte dabei mit dem Heck des Wagens einen 80-jährigen Fußgänger. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Nissan war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Walther-Rathenau-Straße ist am Montagabend eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 21.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er die Schränke und Schubladen in allen Räumen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Münsingen (RT): Von Hirsch lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 64-Jähriger, der am Montagnachmittag in einem Wildgehege im Areal des Biosphärengebietes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz von einem Hirsch angegriffen worden ist. Gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem Arbeiter Hilferufe aus dem Gehege gehört hatten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Hilferufe immer noch zu hören, allerdings war ein Betreten des Areals nicht möglich, da im Gehege ein brünftiger Hirsch wütete und sogar durch den Zaun versuchte, die Beamten anzugreifen. Am Geweih des Hirsches waren frische Blutantragungen zu erkennen, sodass von einer akuten Lebensgefahr für die Person im Gehege auszugehen war. Nachdem ein gefahrloses Betreten des Areals nicht möglich war, musste der Hirsch erlegt werden. Erst nach aufwändiger Suche konnte der von dem Tier schwerstverletzte 64-Jährige gefunden und geborgen werden. Er wurde nachfolgend von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Wie der Mann in das durch einen mehrere Meter hohen Zaun gesicherte und mit entsprechenden Warnhinweisen versehene Gehege gelangt ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Pfullingen (RT): Brennende Papiertonne

Zum Brand einer Papiertonne neben einer Sporthalle sind am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei in die Kurze Straße ausgerückt. Gegen 17.05 Uhr alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte, nachdem er das rauchende Müllbehältnis bemerkt hatte. Obwohl die Flammen durch die sofort angerückte Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten, wurde auch die Fassade der Sporthalle in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Bei Arbeitsunfall verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Mann am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall erlitten. Wie bislang bekannt ist war der Mann gegen 11.10 Uhr in der Straße Im Eber damit beschäftigt, einen sogenannten Kabelbock aus massivem Stahl aufzustellen. Als der Arbeiter weglief, fiel der offenbar nicht ordnungsgemäß stehende Kabelbock um und traf den Mann am Kopf. Der Verletzte wurde im Anschluss von Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Altbach (ES): Nach Sturz ins Krankenhaus

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht worden. Der 31-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki gegen 17.40 Uhr die Straße Kieswiesen in Richtung Industriestraße. In einer leichten Linkskurve verlor er beim Abbremsen die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall und rutschte gegen den Bordstein. Seine Maschine wurde von einer Angehörigen versorgt. (mr)

Nürtingen (ES): Zwischen Laster eingeklemmt

Eine Frau ist am Montagnachmittag in der Hindenburgstraße zwischen zwei Laster eingeklemmt und verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte eine 22-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Lkw rückwärts einparken, wobei sie von einer 33-Jährigen eingewiesen wurde. Beim Zurücksetzen des Fahrzeugs wurde die Einweiserin zwischen dem Laster der 22-Jährigen und einem bereits geparkten Lkw kurzzeitig eingeklemmt. Die Fahrerin bemerkte die Situation umgehend und fuhr wieder nach vorn. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen kam die 33-Jährige anschließend ins Krankenhaus. (mr)

Tübingen-Weilheim (TÜ): Verletzte Radfahrerin

Den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag auf dem Derendinger Weg. Die 59-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr den Radweg aus Richtung Tübingen kommend nach Weilheim neben ihrem 62-jährigen Begleiter. Als ihr Fußgänger entgegenkamen, verringerte sie den seitlichen Abstand und die beiden Fahrräder berührten sich. In der Folge kam die Frau zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell