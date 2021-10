POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizeieinsatz an Schule

Polizeipräsidium Reutlingen

Bad Urach (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Schwere Verletzungen hat ein Pkw-Lenker beim Überschlag mit seinem Fahrzeug am Donnerstagabend auf der B 28 erlitten. Der 67-Jährige befuhr mit einem Dacia Duster gegen 22 Uhr die Bundesstraße in Richtung Hengen. In einer Rechtskurve, kurz vor Beginn der Serpentinen, kam er mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Dacia überschlug sich in der Folge und kam anschließend auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Der 67-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn waren auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Strecke bis etwa Mitternacht gesperrt werden. (rn)

Hayingen (RT): Nicht angeschnallt und schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Ein 41-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K 6752 schwere Verletzungen zugezogen. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Mann mit einem Mercedes-Benz Vito gegen 15.40 Uhr auf der Kreisstraße von Indelhausen herkommend unterwegs und kam mit dem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Wagen gegen eine Dole und wurde von dort seitlich in den Grünstreifen abgewiesen. Anschließend kippte das Fahrzeug um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 41-Jährige, der nach derzeitigem Kenntnisstand nicht angegurtet war, verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Vito, an dem sich der Schaden auf schätzungsweise 10.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Der Polizeiposten Zwiefalten sucht noch Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07373/2823 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 77 Jahre alter Mann, der am Donnerstagnachmittag von einem einparkenden Kleinbus in der Straße Am Schönen Rain übersehen und angefahren worden war. Ein 44 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit wollte gegen 16.20 Uhr rückwärts in eine Parklücke einfahren. Dabei übersah er den, hinter dem Fahrzeug zu Fuß querenden Mann und touchierte ihn mit dem Heck seines Kleinbusses. Der Senior kam zu Fall, wobei er sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. (db)

Köngen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstagabend ist es auf der B 313 in Richtung Plochingen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Ein 34 Jahre alter Lasterfahrer wechselte kurz nach 18 Uhr von der rechten Fahrspur auf den Verzögerungsstreifen, um die Bundesstraße an der Ausfahrt Köngen/Wendlingen zu verlassen. Dabei übersah er jedoch den dort fahrenden VW Golf einer gleichaltrigen Frau. Durch den folgenden Zusammenstoß drehte sich der Pkw um die eigene Achse und kollidierte abermals mit dem Lkw. Danach fuhr der Wagen über beide Fahrspuren hinweg und stieß frontal in die Mittelschutzplanken. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kam niemand zu Schaden. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen dürften sich jedoch auf insgesamt zirka 15.000 Euro belaufen. Der Golf musste zudem abgeschleppt werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle bildete sich auf der Richtungsfahrbahn ein langer Rückstau. (mr)

Nürtingen (ES): Polizeieinsatz in Schule

Wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen Schüler einer Realschule in der Mühlstraße. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Jugendliche am Freitagvormittag, gegen 8.15 Uhr, in einem Gespräch mit Lehrern Drohungen gegen Angehörige der Schule geäußert haben. In der Folge wurden durch die Polizei entsprechende Präsenz- und Sicherungsmaßnahmen an der Schule durchgeführt. Der Jugendliche konnte bereits kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, auf der L 371 zwischen Seebronn und Wendelsheim. Im Bereich einer Kurve kamen sich dort die Lenker eines Mercedes GLC und eines Mercedes CLA entgegen, wobei der Fahrer des CLA in den Grünstreifen auswich und unter anderem mit dortigen Leitpfosten kollidierte. Dabei wurde der Wagen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Blechschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Zum Unfallhergang machen die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 mit der Verkehrspolizei Tübingen in Verbindung zu setzten. Insbesondere wird der noch unbekannte Fahrer eines grauen Kleinwagens, der sich nach dem Unfall noch mit einem der Beteiligten unterhalten hatte, gebeten, sich zu melden. (mr)

