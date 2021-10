Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Fahrzeugbrand

Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Mittwochnachmittag auf dem Walter-Gropius-Platz. Eine 37-Jährige wollte dort gegen 17.45 Uhr mit ihrem Opel einparken, als der Wagen zunächst stark zu rauchen begann. Wenig später schlugen schon die Flammen meterhoch aus dem Motorraum. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Wagen nahezu vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Fahrzeuge frontal zusammengestoßen

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es Donnerstagvormittag auf der B 312 bei Metzingen gekommen. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem Mini Cooper kurz nach neun Uhr von der Nordtangente aus auf die Bundesstraße in Richtung Reutlingen auffahren. In der Rechtskurve verlor er dabei nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mini schleuderte daraufhin auf die Durchgangsfahrbahn und krachte frontal in den in Richtung Stuttgart fahrenden Mini Cooper eines 19-Jährigen. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige wurde ambulant in einer Klinik versorgt. Beide Mini mussten anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 15.000 Euro beziffert. Auch die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 312 bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Schlaitdorf (ES): Brand im Dachstuhl

Zum Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses sind die Rettungskräfte am Donnerstagmorgen in die Friedrichstraße ausgerückt. Gegen 6.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem die Bewohner Rauch und Flammen auf dem Dachboden entdeckt hatten. Sie begannen sofort mit eigenen Löschversuchen, die von der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 44 Feuerwehrleuten im Einsatz war, weitergeführt wurden. Diese hatte den Brand zum Glück schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindert werden konnte. Erste Ermittlungen zur Brandursache deuten auf einen technischen Defekt an den elektrischen Einrichtungen auf dem Dachboden hin. Beide Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und fünf Sanitätern des Bereitschaftsdienstes im Einsatz war, mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 22.000 Euro beziffern. (cw)

Ostildern-Nellingen: (ES): Bei Rot über Fußgängerampel

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Rinnenbachstraße. Gegen 13.15 Uhr fuhr er mit seinem Mountainbike Cube an eine Fußgängerampel heran und überquerte die Fahrbahn, obwohl die Ampel für ihn bereits zuvor auf Rot umgeschaltet hatte. Eine 19-Jährige, die mit ihrem VW Polo an der für sie Grün zeigenden Ampel anfuhr, streifte das Fahrrad, wodurch der Junge zu Fall kam und gegen die Leitplanke stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Lenningen (ES): Leichtkraftradlenker gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat der 17-jährige Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Oberlenningen erlitten. Der junge Mann war gegen 7.10 Uhr mit seiner Yamaha auf der Backhausstraße unterwegs und stürzte im Kurvenbereich auf der mit Schotter bedeckten Fahrbahn. Ein 26-Jähriger, der zuvor mit einem Kipplaster auf der Straße in Richtung Oberlenningen gefahren war, hatten diesen offenbar dort verloren. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an der Yamaha beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 9.50 Uhr an. (rn)

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Auf mindestens 9.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, den ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag an mehreren geparkten Autos in der Alexanderstraße hinterlassen hat. In der Zeit zwischen 16 Uhr und acht Uhr zerkratzte er den ersten Erkenntnissen zufolge fünf Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07071/972-8660. (sm)

Mössingen (TÜ): Vorrang missachtet

Ein Schwerverletzter, ein Leichverletzter und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf dem Nordring (K 6934) ereignet hat. Ein 56-Jähriger war dort kurz nach zehn Uhr mit seinem Audi A4 unterwegs und wollte auf Höhe der Unterführung Freibad nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW Mini, dessen 65 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Fahrer des Mini so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Der Fahrer des Audi wurde nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Vorrang missachtet

Leichte Verletzungen hat ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Konrad-Adenauer-Straße erlitten. Kurz nach sechs Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Hyundai die Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Tailfingen kommend. An der Einmündung zur Friedrich-Krupp-Straße wollte er links abbiegen und missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden, 60-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad Piaggio auf der Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Tailfingen fuhr. Durch die Kollision mit dem Auto kam der Rollerfahrer zu Sturz. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. (sm)

Winterlingen (ZAK): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Auf etwa 20.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K 7174 entstanden ist. Ein 22-Jähriger war mit seinem Renault Clio gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße von Benzingen in Richtung Winterlingen unterwegs. An der Einmündung zur B 463 wollte er nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem aus Richtung Winterlingen entgegenkommenden Audi Q5 einer 66-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (rn)

