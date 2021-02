Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 22. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: alkoholisierter E-Bike Fahrer stürzt in den Straßengraben

Sonntag, 21.02.2021, gegen 11:55 Uhr

Ein 66-jähriger E-Bike Fahrer kam am Sonntagmittag vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung mit seinem E-Bike auf der Strecke zwischen Sickte und Wolfenbüttel nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 66-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Fahrgast schlägt Taxifahrer

Sonntag, 21.02.2021, gegen 12:45 Uhr

Am Sonntagmittag geriet ein 36-jähriger, alkoholisierter Fahrgast mit dem Fahrer eines Taxis aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlauf dieser Streitigkeiten schlug der 36-Jährige den 68-jährigen Taxifahrer in das Gesicht und beleidigte diesen zudem verbal. Durch den Schlag wurde auch die Brille des Taxifahrers beschädigt. Da sich der Fahrgast nicht beruhigen ließ und weiterhin äußerst aggressiv auftrat, wurde er in das Polizeigewahrsam verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

