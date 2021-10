Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtige in Haft (Dettingen/Erms)

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 18.10.2021/15.12 Uhr:

Dettingen/Erms (RT): Die beiden 27 und 28 Jahre alten Brüder, denen vorgeworfen wird, am Sonntagabend in Dettingen einen 28-Jährigen angegriffen und unter anderem mit einer Eisenstange geschlagen zu haben, wurden am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und nahm die Beschuldigten in Untersuchungshaft.

Ergänzender Hinweis:

Der Tatort befand sich nicht - wie in der Bezugsmeldung vermerkt - in der Kreuzstraße, sondern in der Kreuzgasse. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. (ak)

