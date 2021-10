Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Gestohlener Pkw aufgefunden; Arbeiter von Gerüst gestürzt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand auf Balkon

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus im Hellerweg ausgerückt. Zuvor war ein Feuer auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss gemeldet worden. Durch einen Nachbarn konnten die Flammen rasch abgelöscht und somit ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Der Bewohner selbst war nicht zuhause. Wie sich in der Folge herausstellte, war ein Mülleimer wohl aufgrund einer entsorgten Zigarette in Brand geraten, wobei auch die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird vorläufigen Schätzungen zufolge jedoch mit zirka 5.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Senior gestürzt

Ein Senior ist am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Der 74-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 14.20 Uhr den Feldweg zwischen Beuren und dem Tiefenbachtal und stürzte aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Boden. Mit dem Rettungswagen musste er anschließend in eine Klinik gebracht werden. An seinem Zweirad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Nürtingen (ES): Joggerin zu Fall gebracht

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag eine Joggerin erfasst und zu Fall gebracht. Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 86-Jährige mit ihrem VW Golf verbotenerweise den Fußweg hinter dem Pflegeheim im Schloßweg und fuhr an einer 59 Jahre alten Joggerin vorbei. Dabei touchierte der rechte Außenspiegel des Wagens die 59-Jährige, die daraufhin stürzte und verletzt wurde. Sie kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Auch die unter dem Eindruck des Unfalls stehende Seniorin wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Frickenhausen (ES): Motorradfahrer contra Fußgänger

Zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger ist es am Mittwochnachmittag in Linsenhofen gekommen. Kurz nach 15 Uhr wollte ein 24 Jahre alter Fußgänger die Theodor-Heuss-Straße überqueren, nachdem ihm eine von Beuren kommende Autofahrerin, die nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, entsprechende Zeichen gegeben hatte. Ein nachfolgender Motorradfahrer im Alter von 22 Jahren fuhr jedoch am Pkw vorbei, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Beide Männer wurden dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der 24-Jährige kam vorsorglich noch ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens am Motorrad, das abgeschleppt wurde, steht derzeit noch nicht fest. (mr)

Plochingen (ES): Fahrzeugbrand

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Burgstraße / Marquardtstraße ein geparkter Pkw in Brand geraten. Ein Zeuge hatte gegen 5.30 Uhr Rauch aus den Türen des VW Golf austreten sehen und die Feuerwehr alarmiert. Trotz des raschen Tätigwerdens der Einsatzkräfte dürfte durch den Schwelbrand am Auto Totalschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro entstanden sein. (mr)

Filderstadt (ES): Mit Krad auf Pkw aufgefahren

Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, der am Mittwochnachmittag auf der L1209 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 16.10 Uhr befuhr der 70-Jährige mit seiner Harley-Davidson die Landesstraße in Fahrtrichtung Filderstadt-Plattenhardt. Er bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 42-Jähriger seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in dessen Heck. Der Biker wurde nach dem Sturz von seinem Motorrad vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Seine Harley musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. (sm)

Esslingen-Kimmichsweiler (ES) / Winterbach (Rems-Murr-Kreis): Gestohlener Pkw aufgefunden (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung des PP Reutlingen vom 19.10.2021 / 16.47 Uhr

Der Mercedes CLK, der am frühen Dienstagmorgen in Kimmichsweiler gestohlen worden war, ist am Mittwoch bei Winterbach beschädigt aufgefunden worden. Wie bereits berichtet, war der auf einem Privatgrundstück abgestellte Pkw in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr entwendet worden. Am Mittwoch, gegen neun Uhr, entdeckte eine aufmerksame Zeugin neben der Landesstraße 1150 bei Winterbach ein Auto im Gebüsch und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das in Esslingen gestohlene Fahrzeug. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der unbekannte Fahrer des Mercedes auf der L1150 aus Richtung Engelberg kommend gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und etwa 300 Meter eine Böschung hinabgerutscht. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls steht nicht fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Hinweise auf den unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen unter der Telefonnummer 0711/310576810 zu melden. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Arbeiter von Gerüst gestürzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Mittwochnachmittag ein von einem Gerüst gestürzter Arbeiter in eine Klinik geflogen werden. Der 50-Jährige befand sich gegen 15 Uhr auf dem Gerüst, das an einer Hausfassade an einem Neubau in der Otto-Gußmann-Straße steht und war mit Dichtungsarbeiten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann das Gleichgewicht und fiel zwischen dem Gerüst und der Hauswand etwa vier Meter in die Tiefe. Ein Kollege bemerkte dies und zog den Gestürzten auf das Gerüst zurück. Im Anschluss wurde der schwerverletzte 50-Jährige mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an den Unglücksort ausgerückt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell