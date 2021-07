Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer nach Unfall in Neustadt am Rübenberge lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 21.07.2021, hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin einen 81-jährigen Radfahrer in Neustadt am Rübenberge angefahren. Der Senior wurde durch den Unfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 54-Jährige gegen 17:30 Uhr die Straße "Am Schützenplatz" in Neustadt am Rübenberge mit ihrem schwarzen Opel und wollte nach links in die Mecklenhorster Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 81-jähriger Radfahrer den linken Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich kollidierte der Opel mit dem Radfahrer. Der 81-Jährige zog sich durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Für eine weitere medizinische Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt. Gegen die Opel-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen und etwaige Ersthelfer, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, nzj

