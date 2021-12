Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Speyer (ots)

30.12.2021, 11:30 Uhr

Ein 31jähriger Mann aus Speyer war am Donnerstag mit seinem E-Scooter in der Schützenstraße in Speyer unterwegs. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Weiterhin konnte bei dem 31jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde eine Anzeige erfasst

