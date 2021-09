Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt am Flughafen Frankfurt zwei Haftbefehle

Frankfurt/Main (ots)

Am 22. September vollstreckte die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen gleich zwei Haftbefehle. Direkt am Luftfahrzeug aus Rom / Italien verhafteten Beamte einen 30-jährigen Marokkaner. Bereits seit zwei Jahren wurde der Mann wegen unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln in 26 Fällen mit Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei lieferte den Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein, wo er seine einjährige Haftstrafe verbüßen muss.

Auch ein 35 Jahre alter Sudanese wurde nun der Strafvollstreckung zugeführt. Nach seinem Vollstreckungsurteil wegen Betrugs im Juli 2021 tauchte er zunächst unter, konnte nun aber direkt nach seiner Ankunft aus Paris / Frankreich verhaftet werden. Da er nicht in der Lage war, die geforderte Geldstrafe von 1.242,16 Euro zu bezahlen, muss er eine Haftstrafe von 30 Tagen absitzen. Der Mann befindet sich ebenfalls in der Justizvollzugsanstalt.

