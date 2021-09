Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt fünf Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 16. September vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt erneut fünf Haftbefehle.

Ein 53-jähriger Türke wurde unmittelbar nach seiner Ankunft aus Izmir am Flugzeug verhaftet. Im Mai 2021 verurteilte ihn ein Gericht wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro. Der Mann tauchte anschließend unter. Da er bei seiner Verhaftung nicht in der Lage war, den ausstehenden Betrag zu begleichen, überstellten Bundespolizisten ihn in eine osthessische Justizvollzugsanstalt, wo er nun eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen muss.

Vier weitere Männer wurden nach Deutschland ausgeliefert. Sie werden aufgrund bestehender Untersuchungshaftbefehle im Laufe des 17. Septembers einem Haftrichter vorgeführt:

Gegen einen 49-jährigen israelischen Staatsangehörigen besteht der dringende Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges sowie der Bildung krimineller Vereinigungen. So soll er in über 540 Fällen mehr als sechs Millionen Euro ergaunert haben. Er wurde aus Sofia / Bulgarien nach Frankfurt überstellt.

Wegen bandenmäßigen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss sich ein 23-jähriger Albaner bald vor Gericht verantworten. Er wurde aus Catania / Italien nach Frankfurt ausgeliefert.

Aus Barcelona / Spanien wurden ein 37-jähriger Litauer nach Deutschland überstellt. Ihm wird ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen.

Ein 37 Jahre alter Georgier schließlich wurde nach seiner Überstellung aus Mailand / Italien verhaftet. Die Justizbehörden suchten unter anderem wegen räuberischen Diebstahls nach dem Mann.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell