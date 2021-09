Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Festnahme am Flughafen Frankfurt wegen Raubverdachts

Frankfurt/Main (ots)

Weil sie ihrem Ehemann rund 315.000 Euro entwendet haben soll, wurde gegen eine 51-jährige Tatverdächtige mit marokkanischer Staatsbürgerschaft die Untersuchungshaft angeordnet. Fahnder der Bundespolizei nahmen die Frau am 12. September 2021 am Flughafen Frankfurt bei ihrer Ankunft aus Marokko direkt am Flugzeug fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Tatverdächtige ihrem Gatten im Januar 2020 in Mühlacker zunächst Schlafmittel verabreicht haben. Anschließend habe sie eine Aktentasche aus dessen Auto an sich genommen, in welcher dieser den Erlös aus einem Immobilienverkauf in bar deponiert hatte. Mit dem Geld habe sich die Tatverdächtige in der Folge nach Marokko abgesetzt.

Seit März 2020 suchten die Justizbehörden mit Haftbefehl nach der dringend Tatverdächtigen.

Die Bundespolizei führte die 51-Jährige am 13. September einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell