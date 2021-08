Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mit drei Haftbefehlen gesucht - Ausflug zum Flughafen endet für 21-Jährigen hinter Gittern

Frankfurt/Main (ots)

Weil er die geforderten Geldstrafen aus gleich drei Haftbefehlen nicht zahlen konnte, sitzt ein 21-jähriger Syrer nun in der Justizvollzugsanstalt. Bundespolizisten stellten die Fahndungsnotierungen fest, als sie den Mann am Abend des 26. August in einer Abflughalle des Frankfurter Flughafens kontrollierten. Wegen Sachbeschädigung und Diebstahls war der polizeibekannte 21-Jährige in drei Verfahren zu Geldstrafen von insgesamt 1.835 Euro verurteilt worden. Anschließend tauchte er unter. Neben den nun vollstreckten Haftbefehlen suchten die Justizbehörden auch wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und verschiedenen Eigentumsdelikten nach dem Mann.

Da er die geforderte Summe bei seiner Festnahme nicht begleichen konnte, muss er nun ersatzweise für 140 Tage hinter Gitter. Die Bundespolizei überstellte den Gesuchten noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt.

