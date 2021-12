Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Reumütiger Dieb bringt Diebesgut zurück

Speyer (ots)

30.01.2021, 12:52 Uhr - 13:22 Uhr

In einem Geschäft in der Gilgenstraße entwendete eine männliche Person die Trinkgeldkasse vom Tresen des Ladens und rannte anschließend nach draußen. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück und brachte das Diebesgut (Tasse mit Wechselgeld in Höhe von 1,20 Euro) reumütig zurück. Er entschuldigte sich bei den Angestellten des Ladens und verließ diesen dann in unbekannte Richtung. Aufgrund einer halben Stunde zuvor durchgeführten Personenkontrolle am Postplatz, bei der sich laut unabhängigen Zeugen und passender Personenbeschreibung dieselbe Person, ein 31 jähriger Mann aus Schifferstadt, bereits sehr auffällig gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt, konnten die Personalien des flüchtigen Täters ermittelt werden. Gegen ihn wird trotz seiner späten Einsicht nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet,

