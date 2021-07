Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 25-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Fußgänger am Zebrastreifen gefährdet - Fensterscheiben beschädigt

Aalen (ots)

Winnenden: Fußgänger gefährdet - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen Audi bog am Montagvormittag gegen 10:25 Uhr von der Ringstraße in die Bahnhofstraße ein und fuhr diese mit hoher Geschwindigkeit entlang. Ein Fußgänger, der zu dieser Zeit die Bahnhofstraße am Zebrastreifen überqueren wollte, musste sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen, um nicht von dem Autofahrer erfasst zu werden. Vom Audi ist das Teilkennzeichen WN-KH 18XX bekannt. Hinweise zum bisher unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rudersberg: Streitigkeiten innerhalb einer Wohngemeinschaft

Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr wurde vom Rettungsdienst ein 25-jähriger Mann mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verletzte selbst hatte zuvor bei einer Anwohnerin an der Wohnung geklingelt, die die Rettungskräfte alarmiert hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zog sich der 25-Jährige die Verletzungen mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung innerhalb einer Wohngemeinschaft in der Straße Im Hof zu. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Rudersberg: Vandalismus

Unbekannte warfen am Wochenende Steine gegen die Fenster der Gemeindehalle, die sich im Bronnwiesenweg befindet. An den fünf beschädigten Fenstern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Polizei in Rudersberg hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07183/92930 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell