Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - erfreuliche Bilanz bei Schulwegkontrollen

Landau (ots)

Am Donnerstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Landau zwei Schulwegkontrollen durch. In der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 08.15 Uhr wurde an der Grundschule in Landau Queichheim und der Grundschule im Horstring in Landau kontrolliert und überwacht. Dabei kann seitens der Polizei eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. Neben zahlreichen Gesprächen ergaben sei keine Verstöße.

