Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: 17-jährige Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Königswinter (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.03.2021) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Königswinter-Oberpleis verletzt.

Die 17-Jährige beabsichtigte gegen 14:40 Uhr den Fußgängerüberweg in Höhe Siegburger Straße / Propsteistraße zu überqueren. Nachdem ein an den Zebrastreifen heranfahrendes Auto zum Stillstand kam, ging die Fußgängerin los. Ein 59-jähriger Autofahrer überholte nach Zeugenaussage den wartenden Wagen auf der Gegenfahrbahn und erfasste die 17-Jährige auf dem Fußgängerüberweg. Die Fußgängerin wurde auf das Fahrzeug aufgeladen und zu Boden geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell