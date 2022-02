Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fensterscheiben mutwillig eingeschlagen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Motorradfahrer verletzte sich bei Unfall leicht

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr die K 1908 von Althütte in Richtung Weissach im Tal. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle und stürzte. Der 17-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden.

Sulzbach an der Murr: Fensterscheiben mit Hammer eingeschlagen

Ein 21-jähriger Mann wurde am Mittwochabend gegen 21 Uhr dabei beobachtet, wie er bei einer Bank in der Milchstraße sowie an einem Wohngebäude in der Murrhardter Straße Fensterglas mit einem Hammer einschlug. Er verursachte damit einen Schaden von etwa 1500 Euro. Der Tatverdächtige wurde von der alarmierten Polizei im Nachgang vor seinem Wohnhaus angetroffen und vorläufig festgenommen. Dagegen wehrte sich der Mann, bespuckte die Beamten und beleidigte diese mehrfach. Nach Abschluss der vorläufigen Ermittlungen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt und gegen den Tatverdächtigen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Bleichwiesenparkplatz in der Annonaystraße ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Mazda und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Zeugen zu Unfall gesucht

Eine 79-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr die Bahnhofstraße als eine 77-jährige Nissan-Fahrerin ihre Fahrzeugtüre öffnete, als sie am rechten Fahrbahnrand aus ihrem Fahrzeug ausstieg. Die Fahrzeuge streiften sich und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Details zur Unfallursache sind derzeit unklar, weshalb sich Zeugen des Vorfalls bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen sollten.

