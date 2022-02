Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen-Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen musste ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann befuhr um kurz vor 6 Uhr die B19 zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd. Nachdem er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt hatte, kam er im weiteren Verlauf in einem Kurvenbereich von der regennassen Fahrbahn ab. Er geriet immer weiter in den Grünstreifen und kollidiert schließlich mit einem Baumstumpf. Hierbei überschlug sich der BMW und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Kirchheim: Vorfahrt missachtet

Rund 5000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignete im Einmündungsbereich Bretzgenweg/Am Gutshof ereignete. Beim Abbiegen übersah dort ein 44-jähriger Skoda-Fahrer einen BMW, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde.

Ellwangen: Vorfahrtsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr wollte eine 21-jährige Fiat-Fahrerin zwischen Rattstadt und Hardt auf die K3216 einfahren. Hierbei übersah sie eine 53-jährige VW-Fahrerin, welche bereits auf der vorfahrtsberechtigten K3216 unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich die 53-Jährige leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10 000 Euro.

Gschwend: Auto nach Kollision mit Lkw stark beschädigt

Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr die B298 aus Richtung Seelach kommend in Richtung Gschwend. In einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Anhänger auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 33-Jährigen. Dieser wurde beim Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

Heubach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 13:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Karlsbader Straße geparkten Pkw vorne links und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd telefonisch unter der Nummer 07171 3580 entgegen.

Mutlangen: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 14.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 14:10 Uhr auf der B298 zwischen Mutlangen und Spraitbach. Eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta kam auf der schlüpfrigen Fahrbahn in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito eines 52-Jährigen. Die Unfallverursacherin, die keinen Sicherheitsgurt trug, wurde schwer verletzt, der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Ford entstand Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell