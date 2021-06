Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Betrunken und ohne Führerschein; Diebisches Paar geschnappt; Brände;

Reutlingen (ots)

Fenster gewaltsam geöffnet

In eine Wohnung in der Marchtalerhofstraße ist im Laufe des Montags offenbar eingebrochen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein Unbekannter in der Zeit zwischen zehn Uhr und 21.45 Uhr ein Fenster gewaltsam geöffnet haben und ins Innere eingedrungen sein. Wie bislang bekannt ist, wurde ein Laptop entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Münsingen (RT): Ohne Führerschein, aber mit Alkohol unterwegs

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 32-Jähriger entgegen, der am späten Montagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Münsingen aus dem Verkehr gezogen worden ist. Den Beamten fiel der auf einem Kleinkraftrad fahrende Mann kurz nach 23 Uhr in der Albstraße auf, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem ist der Mann den derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad eines Bekannten hatte er überdies unbefugt in Gebrauch genommen. Das Gefährt wurde in der Folge seinem Besitzer übergeben. (mr)

Hohenstein (RT): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 55-Jähriger am Dienstagmorgen auf der L 248 zwischen Ödenwaldstetten und Eglingen verursacht hat. Der Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW T5 auf einem Feldweg gegenüber der Zufahrt zum Gewann Mettendorf unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Eglingen in die Landesstraße einbiegen. Dazu hielt er zunächst an. Beim Anfahren übersah er einen aus Ödenwaldstetten heranfahrenden Ford Fiesta. Dessen 53-jährige Fahrerin versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall kam der Ford ins Schleudern und nachfolgend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich in der angrenzenden Böschung überschlug. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Fahrerin und der 55-jährige Beifahrer im Ford leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Ford war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachsachen an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Tier ausgewichen - Auto überschlagen

Eine nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 297 ereignet hat. Eine 22-Jährige war gegen 6.15 Uhr mit ihrem Lancia auf der Bundesstraße von Reudern in Richtung Nürtingen unterwegs. Als sie, ihren Angaben zufolge, kurz vor dem Ortsbeginn Nürtingen einem unbekannten Tier ausweichen musste, geriet sie mit ihrem Wagen ins Schleudern. Ihr Lancia kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der angrenzenden Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Esslingen (ES): Motorroller-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Ein 21-Jähriger wollte kurz nach 15 Uhr mit seinem Renault Megane vom Parkplatz unterhalb der Adenauerbrücke nach links auf die Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte einfahren. Ein in Richtung Zell fahrender Pkw-Lenker musste auf Höhe des Parkplatzes verkehrsbedingt anhalten und ließ dem Renault-Lenker eine Lücke frei. Ein auf dem rechten Fahrstreifen der Ulmer Straße in Richtung Bahnhof fahrender Autofahrer verringerte seine Geschwindigkeit, um das Einfahren zu ermöglichen. Hierbei kam es jedoch zur Kollision zwischen dem Renault und dem auf der linken Fahrspur ebenfalls stadteinwärts fahrenden, 44 Jahre alten Rollerlenker. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 2.300 Euro entstanden. Beide mussten abgeschleppt werden. (ms)

Nürtingen (ES): Diebe dank aufmerksamer Zeuginnen festgenommen

Dank zweier aufmerksamer Zeuginnen konnte die Polizei ein mutmaßliches Diebespärchen am Montagabend vorläufig festnehmen. Eine 36 Jahre alte Frau entwendete während eines Seminars im Gebäude der Hochschule in der Sigmaringer Straße mehrere Mobiltelefone sowie Geldbeutel der Teilnehmer und steckte diese in einen ebenfalls dort vorgefundenen Rucksack ein. Eine Zeugin erwischte sie dabei und nahm mit einer Bekannten kurz nach 18.30 Uhr die Verfolgung auf. Hierbei bemerkten sie, dass die Täterin in Begleitung eines Mannes war. Die Zeuginnen konnten die Flüchtende kurz darauf an der Einmündung Steinenbergstraße einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dank ihrer guten Personenbeschreibung zu dem weiterhin flüchtenden Komplizen konnte dieser kurz darauf von Polizeikräften am Busbahnhof angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 41 Jahre alten Mannes fanden die Beamten Diebesgut eines wenige Tage zurückliegenden Diebstahls. Die 36-Jährige hatte auf ihrer Flucht sich des aus der Hochschule entwendeten Diebesguts entledigt. Bis auf ein Handy konnten alle gestohlenen Gegenstände aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, ob sie für weitere Diebstähle in Frage kommen, dauern an. (ms)

Bempflingen (ES): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Weidachstraße ist in der Nacht zum Dienstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Gegen 0.40 Uhr hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf und drangen in die Büroräume ein. Dort wurden weitere Innentüren gewaltsam geöffnet und diverse Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Mülltonnenbrand in der Innenstadt

Feuerwehr und Polizei sind am späten Montagabend zu einem Mülltonnenbrand in die Kirchgasse ausgerückt. Kurz nach 23 Uhr hatte ein Zeuge das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, konnten die Flammen daraufhin rasch gelöscht werden. Der Zeuge hatte die Altpapiertonne zuvor geistesgegenwärtig von der Gebäudefassade in Richtung Straßenmitte gezogen, wodurch ein größerer Sachschaden verhindert wurde. Der Müllbehälter selbst wurde gänzlich zerstört. (mr)

Mössingen (TÜ): Brand einer Gartenhütte

Ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist beim Brand einer Gartenhütte am Montagmittag entstanden. Ein Zeuge bemerkte gegen 12.50 Uhr das Feuer auf dem benachbarten Grundstück im Gewann Kausbühl und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung aus. Der Polizeiposten Mössingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Radler schwer gestürzt

Schwer gestürzt ist ein Radler am Montagnachmittag auf der Straße Bläsikelter. Der 27-Jährige war mit anderen Radlern auf seinem Fahrrad von Mähringen herkommend bergabwärts in Richtung Obstgut Bläsiberg unterwegs. Aufgrund eines Lenkfehlers stürzte er etwa 200 Meter vor dem Obstgut, schlug auf dem Asphalt auf und kam neben der Fahrbahn auf einer Wiese zum Liegen. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Auf der Fahrbahnmarkierung gestürzt

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste eine 51-jährige Motorradfahrerin nach einem Sturz auf der Europastraße am Montagnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bikerin war gegen 15 Uhr auf der Europastraße unterwegs, als sie in Höhe der Tankstelle mit ihrer Kawasaki auf der Fahrbahnmarkierung zunächst ins Schleudern kam und anschließend stürzte. Dabei fiel sie so unglücklich, dass sie unter ihrem Motorrad zum Liegen kam. Zwei Verkehrsteilnehmer kamen ihr zur Hilfe und mussten die Kawasaki anheben um die Frau zu befreien. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung in die Klinik. (cw)

Burladingen (ZAK): Radfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein gestürzter Radfahrer am Montagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 77-Jährige befuhr mit seinem Pedelec einen abschüssigen, geschotterten Waldweg vom Gewann Luke herkommend in Richtung B 32. Vermutlich aufgrund einer Bodenunebenheit kam der Senior mit seinem Rad nach rechts von dem Weg ab, verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Anschließend setzte sich der Verunglückte an den Waldweg, wo er gegen 14.40 Uhr von einem Passanten entdeckt wurde. Dieser verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Da das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen des 77-Jährigen vor Ort nicht konkret diagnostiziert werden konnten, wurde er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (ms)

