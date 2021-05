Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hochwertige Fahrzeugteile gestohlen; Zigarettenautomaten aufgebrochen; Spritzmaschine gestohlen

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Hochwertige Fahrzeugteile entwendet

Auf das Multifunktionslenkrad und beide Frontscheinwerfer eines Porsche Cayenne hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in Aich abgesehen. Der Unbekannte öffnete in der Zeit von 18 Uhr bis 9.50 Uhr auf noch nicht geklärte Art und Weise das in der Haldenstraße abgestellte Fahrzeug. Im Anschluss baute er das Lenkrad sowie die Scheinwerfer im Wert von mehreren tausend Euro aus. Aufbruchspuren waren an dem Pkw keine vorhanden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zwei Zigarettenautomaten sind am Sonntagnachmittag oder in der Nacht zum Montag in der Echterdinger Nikolaus-Otto-Straße aufgebrochen worden. In der Zeit von 14 Uhr bis 8.45 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die wenige Meter voneinander entfernt angebrachten Automaten gewaltsam auf. Aus einem Gerät wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet. Aus dem zweiten Automaten dürfte der Täter etwas Bargeld erbeutet haben. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen-Lustnau (TÜ): Spritzmaschine gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine neuwertige Spritzmaschine der Marke Storch Airless 1700 haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einer Baustelle in der Pfrondorfer Straße gestohlen. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, drangen die Diebe in die Baustelle ein und ließen die mit einer Gliederkette gesicherte Baumaschine im Wert von etwa 8.000 Euro sowie eine daneben abgestellte Holzbockleiter mitgehen. Möglicherweise wurde die etwa 60 Kilogramm schwere Maschine mit einem in der Tiefgarage abgestelltem Fahrzeug abtransportiert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

