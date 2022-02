Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Parkunfall, Koi-Karpfen vergiftet

Aalen (ots)

Essingen: Gleichzeitig ausgeparkt - 5000 Euro Schaden

Das zeitgleiche Rückwärts-Ausparken zweier PKW-Fahrer führte am Donnerstagfrüh auf einem Baumarktparkplatz in der Margarete-Steiff-Straße zu einem Verkehrsunfall mit circa 5000 Euro Sachschaden. Ein 41-jähriger VW-Passat Fahrer und eine 50-jährige BMW-Fahrerin parkten, gegen 09:40 Uhr, zeitgleich rückwärts mit ihren Fahrzeugen aus ihren gegenüberliegenden Parkbuchten aus und stießen dabei zusammen. Verletzt wurde niemand.

Leinzell: Koi-Karpfen vergiftet - Zeugenaufruf!

Unbekannte haben eine bislang unbekannte Substanz in einen Teich in der Zeppelinstraße geschüttet und damit zehn Koi Karpfen vergiftet. Der Besitzer entdeckte am Mittwochnachmittag eine auffällige Schaumschicht auf dem Wasser und die zehn toten Tiere. Der Wert der verendeten Koi-Karpfen beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun um Zeugenhinweise unter 07171/3580.

