POL-RE: Recklinghausen: Beim Rückwärtsfahren Frau verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Baumstraße ist am Donnerstagnachmittag eine 39-jährige Frau von einem Auto angefahren worden. Die Recklinghäuserin wollte gegen 16.45 Uhr die Straße in der Nähe der Hochstraße überqueren. Im gleichen Moment fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen rückwärts, er wollte in eine Einfahrt fahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

