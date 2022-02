Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in ein Büro Am Markt ein. Sie hebelten die Zugangstür auf um in die Räume zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Dorsten

An der Borkener brachen Unbekannte in eine Spielhalle ein. Gegen 02:45 Uhr am Donnerstagmorgen verschafften sie sich Zugang über ein Fenster. Sie brachen Spielautomaten auf. Zur möglichen Beute konnten noch keinen Angaben gemacht werden. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Gladbeck

Am Mittwochabend brachen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Roßheidestraße ein. Sie nahmen mindestens eine Playstation 5 mit. Hinweise liegen nicht vor.

Marl

Vermutlich ohne Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Rappaportstraße am Mittwochmittag. Die Täter hebelten die Wohnungseingangstür im Erdgeschoss auf. Nach dem Einbruch flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, brachen drei Täter in eine Tankstelle an der Klein-Erkenschwicker-Straße ein. In einem Büroraum brachen sie teilweise einen Tresor auf und gelangten so an Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter. Die Tankstelle wird von einer Videokamera überwacht.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: vermutlich männlich, grüne Kapuzenjacke/Pullover, schwarze Weste darüber, schwarze Sturmhaube, Handschuhe, dunkle Hose 2.Tatverdächtiger: vermutlich männlich, blaue Jacke, blaue Steppweste, schwarze Sturmhaube, Handschuhe, grüne Cargohose, blaue Sneaker 3.Tatverdächtiger: vermutlich männlich, blaue Regenjacke mit Kapuze, schwarze Sturmhaube, Handschuhe, dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

