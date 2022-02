Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann mit Messer verletzt, Mann in Gewahrsam, Gebäude mit Äpfel beworfen

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am Postplatz gemeldet, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt worden sei. Bis zum Eintreffen der eingesetzten Streifen, waren alle beteiligten Personen geflüchtet. Wenig später konnte ein 27-Jähriger mit einer Stichwunde von einer Streife aufgefunden werden. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Äpfel auf Häuserfassade geworfen

Unbekannte haben zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 7:00 Uhr mehrere Äpfel gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße geworfen. Durch das Obst wurde die Fassade verunreinigt und möglicherweise beschädigt.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Mann in Gewahrsam

Ein 55-Jähriger wurde am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr von Kräften des Polizeireviers Crailsheim in Gewahrsam genommen. Bei einem Einsatz in der Gaildorfer Straße verhielt sich der betrunkene Mann äußerst aggressiv. Daher sollte er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Hiergegen sperrte er sich und trat auch nach einer Polizistin. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Der 55-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell