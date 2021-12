Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub auf Discounter an der Rheinischen Straße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1342

Am gestrigen Abend (7. Dezember) gegen 18.20 Uhr versuchte ein unbekannter Täter die Kassiererin eines Discounters an der Rheinischen Straße zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Der Täter flüchtete mit einem weißen Mercedes. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Die 31-jährige Kassiererin war im Begriff den Kassenbereich zu verlassen, als ein unbekannter Mann unter Vorhalt einer Bastelschere die Herausgabe des gesamten Bargeldes verlangte. Zu seinem Pech war die Kasse bereits verschlossen und nicht mehr zu öffnen. So erklärte es ihm die mutige Kassiererin. Offenbar glaubte der Tatverdächtige diese Aussage nicht und musste sich noch einmal selbst an der Öffnung der Kasse versuchen. Als dies misslang, ergriff er die Flucht aus der Filiale und entfernte sich mit einem weißen Mercedes in Richtung Westen bzw. Dorstfeld.

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten, 185 cm großen, schlanken Mann gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, eine graue Jacke und eine Jeanshose.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere bitten wir um Informationen bezüglich des weißen Mercedes und des Fluchtweges. Nach Angaben der Kassiererin stand zudem zuvor eine Stammkundin vor dem Geschäft. Diese muss den Täter bereits vor der Tatausführung gesehen haben. Sie wird gebeten, sich zu melden. Sollten Sie Hinweise zu dem Fahrzeug haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell