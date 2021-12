Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Marten - Fußgänger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1340

Am Dienstag (7.Dezember) ist ein 17-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 41-jährige Autofahrerin gegen 6.35 Uhr die Schulte-Heuthaus-Straße in Richtung Oberdorstfeld. Etwa in Höhe der Kreuzung Schulte-Heuthaus-Straße / Sagelhof übersah die 41-jährige Dortmunderin den 17-jährigen Fußgänger, der die Straße an einem Fußgängerüberweg überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige aus Dortmund leicht verletzt wurde. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht.

