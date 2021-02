PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher gehen leer aus +++ Autoknacker in Hattersheim +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten in Kelkheim, Kriftel und Flörsheim

1. Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt, Eppstein, Bremthal, Valterweg, Mittwoch, 24.02.2021, 03:52 Uhr

(jn)Einbrecher haben sich in der zurückliegenden Nacht an einem Geschäft in Eppstein, Bremthal zu schaffen gemacht und mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterlassen. Um kurz vor 04:00 Uhr betraten die Unbekannten das Gelände im Valterweg im Gewerbegebiet von Bremthal und kletterten an ein Fenster. Hier durchtrennten die Täter mehrere Gitterstäbe, hebelten das Fenster auf und stiegen in das Objekt ein. Beim Versuch, weiter in die Geschäftsräume einzudringen, aktivierten die Einbrecher den Alarm und verschwanden ohne Beute, aber vor Eintreffen der Polizei vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Zwei BMW von Autoknackern angegangen, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Im Kirchengewann, Nacht zum Dienstag, 23.02.2021

(jn)Auf gleich zwei Autos hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Hattersheim abgesehen und Fahrzeugteile entwendet. Den Spuren an den Tatorten in der Mainzer Landstraße und in der Straße "Im Kirchengewann" zufolge, öffneten die Täter die dort abgestellten verschlossenen BMW und bauten fachmännisch die Lenkradeinrichtungen samt Airbag sowie in einem Fall die Vorrichtung der Automatikschaltung aus. Hiernach flüchteten die Autoknacker unerkannt mit ihrer Beute im Wert von etwa 5.000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Rollerfahrer von Auto erfasst,

Kelkheim (Taunus), Bundesstraße 519, Gagernring, Bundesstraße 8, Dienstag, 23.02.2021, 12:20 Uhr

(jn)In Kelkheim ist am Dienstagmittag ein 60-jähriger Zweiradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 60 Jahre alte Kelkheimer um 12:20 Uhr auf seinem Roller die B 519 in Richtung Königstein befuhr und nach links auf den Gagernring (B 8) abbiegen wollte. Gleichzeitig war ein 67-jähriger Skoda-Fahrer aus Kelkheim auf dem Gagernring unterwegs und bog nach links auf die B 519 ab. Hierbei erfasste der Autofahrer den Mopedfahrer, welcher stürzte und sich ersten Erkenntnissen zufolge leichtere Verletzungen zuzog. Er musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Kraftrad wurde abgeschleppt.

4. Drei Verletzte bei Auffahrunfall,

Kriftel, Hattersheimer Straße, Gutenbergstraße, Dienstag, 23.02.2021, 13:13 Uhr

(jn)Drei Verkehrsteilnehmer mussten am frühen Dienstagnachmittag in Kriftel infolge eines Verkehrsunfalles medizinisch behandelt werden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, war ein 59-jähriger VW-Fahrer um 13:13 Uhr auf der Hattersheimer Straße in Richtung Hofheim unterwegs gewesen. An der Einmündung der Gutenbergstraße fuhr der 59-Jährige aus Budenheim dann auf einen vorausfahrenden, im Moment der Kollision jedoch an der Ampel wartenden, Seat eines 48-jährigen Hofheimers auf. Aufgrund des Aufpralles wurde der Seat auf einen gleichsam wartenden Citroen geschoben. Nach der Kollision klagten alle drei beteiligten Autofahrer über Schmerzen und mussten an der Unfallstelle untersucht werden, wobei der 48-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus kam. Die Feuerwehr beseitigte die auf die Fahrbahn ausgelaufenen Betriebsstoffe.

5. Unfall am Fußgängerüberweg,

Flörsheim am Main, Rüsselsheimer Straße, Dienstag, 23.02.2021, 16:14 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Flörsheimer Stadtteil Weilbach ein Auffahrunfall vor einem Fußgängerüberweg, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ermittlungen an der Unfallstelle in der Rüsselsheimer Straße ergaben, dass eine 55-jährige Frau ihren Opel um 16:14 Uhr abgebremst hatte, um Fußgänger über einen dortigen Übergang passieren zu lassen. Ein nachfolgender 31-jähriger Peugeot Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem stehenden Opel, was eine leichtere Verletzung der 55-Jährigen und einen Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro zur Folge hatte.

