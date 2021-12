Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei spendet nicht benötigte Einsatzverpflegung an den Herzensbus der Malteser

Dortmund (ots)

Mehr als 200 nicht verwendete "Einsatzbeutel" mit auch vegetarischen Lebensmitteln spendete das Polizeipräsidium Dortmund am Dienstag (7.12.2021) an den "Herzensbus" (früher: Wärmebus) der Malteser.

Für alle Polizeikräfte, die beim Fußballspiel zwischen dem BVB und Besiktas Istanbul im Einsatz waren, bestellte das PP Dortmund - wie bei jedem Großeinsatz - bei einem Caterer die Verpflegung. Um die 200 übrig gebliebenen Lunchpakete nicht vernichten zu müssen, wurden diese schnell den Maltesern übergeben. Der Inhalt: Nudelsalat, belegte Brötchen, Obst und Schokolade.

Damit versorgen die Malteser kurzfristig Wohnungslose, die sich am Hauptbahnhof, am Stadtgarten und an anderen Orten in der Innenstadt aufhalten.

Auf dem Bild (von links): Jan Kalwa und Holger Kurek von den Maltesern, Polizeihauptkommissar Harald Pein sowie Hans-Peter Jung und Gudrun Peck vom Einsatzabschnitt Versorgung der Polizei.

