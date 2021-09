Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Verkehrsunfallfluchten (3)++Diebstahl von Kupfer und Bauzubehör++

Moormerland - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am 20.09.2021 kam es um 13:50 Uhr auf der Timmeler Straße in Höhe des Meintemoorwegs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 35-jährige Fahrer des Pkw das Abbiegemanöver eines vorausfahrenden 65-jährigen Motorradfahrers und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall stürzte der 65-jährige Mann aus Moormerland von seinem Motorrad auf die Straße. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Durch den umgehenden Einsatz zweier Ersthelfer konnte der Moormerländer stabilisiert und im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Verletzungen des 35-jährigen Pkw-Fahrers aus Großefehn sind derzeit nicht bekannt. An dem Motorrad des 65-jährigen und an dem Pkw des 35-jährigen entstand Totalschaden. Die Polizei leitete vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache ein und führte ein spezielles Unfallaufnahmeverfahren durch. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 19.09.2021, 19:45 Uhr bis zum 20.09.2021, 09:00 Uhr kam es an der Cellostraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford, vermutlich bei einem Parkmanöver, an der rechten Fahrzeugseite touchierte. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im unteren vierstelligen Bereich zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 19.09.2021 kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Vereinsheimes an der Hilkenborger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw VW am Heck beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen ist der Unfall durch ein Rangiermanöver mit einem Anhänger entstanden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person Am 19.09.2021 kam es gegen 18:15 Uhr auf dem Sielweg in Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Ein derzeit nicht näher bekannter Fahrzeugführer hatte die Absicht mit seinem Pkw aus der Frankfurter Straße nach rechts auf den Sielweg einzufahren und übersah dabei eine 16-jährige Radfahrerin, die den Einmündungsbereich kurz zuvor passiert hatte. Der unbekannte Fahrzeugführer stieß mit der jungen Frau zusammen, welche daraufhin stürzte und sich dabei verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Weener - Diebstahl von Kupfer und Bauzubehör. In der Zeit vom 19.09.2021, 11:00 Uhr bis zum 20.09.2021, 08:00 Uhr kam es an einem Grundstück an der Bürgermeister-Werner-Straße zu einem Diebstahl von ca. 30 Metern Kupferdachrinne, welche zum Zweck der Wegnahme vom einem Dach abmontiert wurde. Zudem wurden eine Kettensäge, eine Kabeltrommel und ein Verlängerungskabel vom Grundstück entnommen und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Weener zu wenden.

