POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.09.2021

Weener - Kupferfallrohr entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Reginhardtstraße zu einem Diebstahl eines Kupferfallrohrs. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter auf das Privatgrundstück und entwendeten ein an einer Garage angebrachtes Fallrohr aus Kupfer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Fahren ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholeinfluss

Am 19.09.2021 wurde gegen 19:25 Uhr der Fahrer eines E-Scooters auf der Heisfelder Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34-jährige Mann aus Leer unter dem Einfluss alkoholischer Getränk stand und sein E-Scooter nicht versichert war. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurden entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 18.09.2021 wurde in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr ein Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Nüttermoorer Straße beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen geparkten weißen Volvo im Bereich des rechten Außenspiegels und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 17.09.2021 kam es in dem Zeitraum von 11:45 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Osterstraße. Ein grüner Opel wurde im Bereich der rechten Fahrzeugseite von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die Polizei in Emden sucht Zeugen des Vorfalles.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 17.09.2021 kam es in dem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Rosmarienheide. Ein geparkter Pkw Peugeot in silber wurde im Bereich des Kotflügels hinten rechts durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Peugeot war in der Nähe eines Einkaufswagenstandes abgestellt. Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Betrug mittels Love-Scamming

Eine Frau aus der Gemeinde Rhauderfehn wurde kürzlich Opfer des sogenannten "Love-Scamming". Bei dieser Betrugsmasche suchen die Täter häufig über den Messenger-Dienst "WhatsApp" Kontakt zum Opfer und bauen eine persönliche Beziehung auf. Die Täter geben meist vor, vermögend zu sein und sich derzeit im Ausland aufzuhalten. Es wird die große Liebe versprochen und ein persönliches Treffen in naher Zukunft in Aussicht gestellt. Neben Liebesbekundungen erfolgen durch die Täter anschließend Forderungen nach Gutscheinen oder Überweisungen. Der Kontakt wird durch die Täter aufrecht gehalten, so lange den Forderungen seitens der Opfer nachgegangen wird. Im konkreten Fall aus Rhauderfehn wurde die Frau zur Übersendung von Gutscheinen aufgefordert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der finanzielle Schaden auf eine Summe im vierstelligen Bereich.

