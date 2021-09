Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

+++ Verkehrsunfallflucht ++ Sachbeschädigung an PKW +++

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr ein, auf einem Parkplatz in der Straße "Bahndamm" abgestellter, Opel Corsa erheblich beschädigt. Die Hinweislage vor Ort deutet darauf hin, dass der Opel durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, beschädigt wurde. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die eigene Beteiligung am Unfall mitgeteilt zu haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Leer zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Weener - Bei zwei, auf einem Hinterhof in der Graf-Edzard-Straße abgestellten, PKW (Marken: Audi und Seat) stellten die Besitzer am Samstag frische Kratzspuren im Lack fest, welche wahrscheinlich vorsätzlich durch unbekannte Täter verursacht wurden. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Weener 04951-914820

