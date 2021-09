Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl einer Geldbörse++ Verkehrsunfall auf der Gronewoldstraße++Sachbeschädigung an Pkw++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Diebstahl einer Geldbörse

Am 16.09.2021, gegen 10:50 Uhr, kam es im Leeraner Bahnhof zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Einem 79-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen wurde vermutlich im Bereich der Unterführung eine braune Ledergeldbörse samt Bargeld und persönlicher Dokumente aus der hinteren Hosentasche entwendet. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall auf der Gronewoldstraße

Am 16.09.2021, gegen 15:55 Uhr, ereignete sich auf der Gronewoldstraße ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mann aus Weener befuhr mit seinem Pkw Kia die Gronewoldstraße in Fahrtrichtung Papenburg. Vermutlich aufgrund eines schweren gesundheitlichen Problems kam der Mann plötzlich mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Daraufhin überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch Unfallzeugen wurde der 74-jährige aus seinem Pkw geborgen und sofort reanimiert. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

In dem Zeitraum vom 15.09.2021, 08:00 Uhr, bis zum 16.09.2021, 13:00 Uhr, kam es in der Brahmsstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Pkw Skoda. Dieser wurde im Bereich der Motorhaube, Beifahrerseite und des Fahrzeughecks durch Kratzer erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am 15.09.2021 kam es in der Zeit von 20:08 Uhr bis 20:13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße/ Ecke Norderstraße. Ein geparkter Pkw VW in grau wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer im vorderen Fahrzeugbereich stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

