Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen, Werste

Bad Oeynhausen (ots)

Am Freitag, gegen 20.28 Uhr, befuhr eine 35 Jährige mit einem Opel den Alten Salzweg in Fahrtrichtung Werster Straße. An der Kreuzung Alter Salzweg / Kreuzstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 53 Jährigen Fiat Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat von der Fahrbahn gedrückt und kam an einem Gartenzaun zum Stehen.

Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen, die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell