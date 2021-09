Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Verkehrsschild.

Preußisch Oldendorf - Bad Holzhausen (ots)

In Bad Holzhausen verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen ein Verkehrsschild. Als die alarmierte Streifenwagenbesatzung eintraf, stellten sie beim Fahrer eine deutliche Beeinträchtigung durch Alkohol fest.

Der Fahrer aus dem Raum Hannover befuhr gegen 14.15 Uhr die Berliner Straße in Richtung Preußisch Oldendorf. In einer Linkskurve in Höhe der Feldstraße verlor der die Kontrolle über seinen VW Transporter, kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und prallte gegen ein Verkehrsschild. In Anschluss der Unfallaufnahme wurde dem 50-Jährigen auf der Polizeiwache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Zudem behielten die Beamten den Führerschein des Mannes ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell