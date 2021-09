Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seminar "Alte Hasen-Neue Regeln" im Gut Nordholz im Rahmen der Roadpol Woche

Minden (ots)

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke bietet wieder die bekannte Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" an. In erster Linie ist das Seminar für aktive Pedelecfahrer gedacht, wobei der Besitz eines eigenen Pedelecs keine Voraussetzung für die Teilnahmen an der Veranstaltung darstellt. So wird neben den Neuerungen im Straßenverkehr vor allem speziell das Themenfeld Pedelec behandelt.

Los geht es am Dienstag, 21. September 2021, um 15 Uhr in Minden, Nordholz 5, in den Räumlichkeiten von Gut Nordholz. Die geplante Dauer der Veranstaltung beträgt circa 90 Minuten.

Da die Teilnehmerplätze sehr begehrt, aber auch begrenzt sind, bittet die Polizei um eine Anmeldung bis zum 20. September 2021 innerhalb der Bürozeit unter der Telefonnummer: (0571) 8866-5020

Die Kursteilnehmer müssen im Rahmen des Seminars die 3G Regeln beachten. So ist der Impfnachweis, eine Genesenen-Bescheinigung oder ein aktueller negativer Corona-Test (max. 24 h alt) sind am Veranstaltungsort vorzuweisen. Die A-H-A Regeln werden auch hier eingehalten. Es besteht eine Maskenpflicht für die Dauer der Veranstaltung.

Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite der Polizei unter minden-luebbecke.polizei.nrw

