POL-FR: Brandmeldealarm in Mutter-Kind-Klinik

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am Dienstag den 08.02.2022, gegen 16:24 Uhr wurden die Feuerwehr Lenzkirch, die Feuerwehr Schluchsee, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Brandmeldealarm in einer Mutter-Kind-Klinik in Lenzkirch gerufen.

Bei einer Überprüfung des angeblichen Brandobjektes durch die Feuerwehr stellte sich rasch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Der Auslösegrund für den Alarm waren beim Kochen entstandene Dämpfe einer mobilen Kochplatte, welche unter einem Brandmelder aufgestellt und benutzt wurde.

Es entstand weder Personen noch Sachschaden.

