Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Pkw kollidiert mit Fußgängerin auf Zebrastreifen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag, 02.02.2022, um 17:55 Uhr kam es in der Lange Straße in Waldkirch, nahe des Waldkircher Marktplatzes auf einem Zebrastreifen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jungen Frau und einem 78-jährigen Pkw-Fahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die 21-jährige Frau beim Überqueren des Fußgängerüberweges von einem herannahenden roten Pkw, der Marke Toyota, erfasst. Bei dem darauffolgenden Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu, weswegen sie medizinisch versorgt und in eine benachbarte Klinik eingeliefert werden musste.

Da die Aussagen der Unfallbeteiligten bislang stark variieren, werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Waldkirch unter der Telefonnummer 07681-40740 zu melden.

