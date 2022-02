Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin stürzt in Schacht - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.02.2022, ist eine 91-jährige Fußgängerin in der Innenstadt von Bad Säckingen in den offenen Schacht eines Kellerabganges gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Kurz nach 12:00 Uhr war es zu dem Unglück gekommen, als die Abdeckplatten des Schachtes bei einer Warenanlieferung entfernt worden waren. Die Frau verletzte sich am Bein und wurde ambulant versorgt.

