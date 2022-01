Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nicht angezeigte Versammlung in Helmstedt - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt

24.01.2022

Am Montagnachmittag trafen sich in der Innenstadt von Helmstedt wieder Personen, um an nicht angezeigten Versammlungen teilzunehmen.

In der Helmstedter Innenstadt trafen sich am Montagabend etwa 130 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung. Die Polizei stufte diese Personengruppe als Versammlung ein, da sie eindeutig einen gemeinsamen Willen zur Meinungskundgabe erkennen ließ. Dies wurde den beteiligten Personen mittels Lautsprecherdurchsage mitgeteilt.

Aufgrund von Verstößen gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung (Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken für Versammlungsteilnehmer) wurden 7 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen eine Person wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gefertigt.

Gegen 20.00 Uhr wurde die Versammlung durch die Teilnehmer beendet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell