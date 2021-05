Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor Taschendieben - Achten Sie auf Ihre Wertsachen, auch im Supermarkt!

Kaarst (ots)

Ein 83-jähriger Kaarster informierte die Polizei am Donnerstag (27.05.) über den Diebstahl seines Portmonees. Am Mittwochnachmittag (26.05.), gegen 16:30 Uhr, erledigte der Senior im Discounter an der Maubisstraße seine Einkäufe und bemerkte noch im Geschäft das Fehlen seiner Geldbörse. Am selbigen Tag buchten Unbekannte eine vierstellige Summe von seinem Konto ab.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 23 unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind überall unterwegs. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie Sie sich vor Diebstahl schützen können. Taschendiebe lassen sich manchmal am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden dabei aber den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Was kostet ein Diebstahl der eigenen Geldbörse? Diebe nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Mehr auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

