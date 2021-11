Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstähle am Nordenhamer Bahnhof +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen Wochen wurden am Bahnhof in Nordenham vermehrt Fahrräder entwendet.

Auch ordnungsgemäß gesicherte Fahrräder liegen im Augenmerk der Täter.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Personen, die über einen längeren Zeitraum mit dem Zug verreisen, möglichst darauf verzichten sollten, ihre Fahrräder dort abzustellen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell