Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Reihenendhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Tatzeit von Donnerstag, 25. November 2021, circa 07:00 Uhr und 20:50 Uhr, gewaltsam Zutritt über die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Reihenendhauses in der Meißener Straße in Delmenhorst.

Die Täter durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

