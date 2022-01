Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Fahrzeugführer am Wochenende unter Drogeneinfluss unterwegs

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Eichendorffstraße

21.01.2022, 16.45 Uhr

Schöningen Salinentrift

22.01.2022, 12.40 Uhr

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Schöningen gegen 16.45 Uhr einen 20 Jahre alten Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Börde, der mit seinem BMW auf der Eichendorffstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers und seines Fahrzeugs, nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr. Zudem zeigte der 20-Jährige deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen. Einen Drogenschnelltest versuchte der 20-Jährige mehrfach zu verweigern, so dass die Beamten sich entschlossen, den Fahrzeugführer im Helmstedter Klinikum einer Blutprobe zu unterziehen. Auch diese versuchte der Beschuldigte mehrfach zu verweigern, so dass die Beamten androhten dem 20-Jährigen die Blutprobe mit Zwang entnehmen zu müssen. Nachdem die Beamten mit Engelsgeduld auf den 20-Jährigen eingeredet hatten, konnte ein approbierter Arzt letztlich die Blutprobe entnehmen.

Einen Tag später, am Samstagmitttag kontrollierte eine weitere Funkstreifenbesatzung der Polizei gegen 12.40 Uhr in der Straße Salinentrift Ecke Abichstraße einen 25 Jahre alten Fahrzeugführer aus Schöningen. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen erzählte dieser den Beamten, dass er schon einmal Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten staunten nicht schlecht über so viel Redseligkeit und unterzogen den 25-Jährigen einem Drogentest, welcher positiv auf THC reagierte. Ferner zeigte der Fahrzeugführer deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen. Auch ihm wurde letztendlich im Helmstedter Klinikum durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

