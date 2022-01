Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Täter richten hohen Sachschaden an

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Marienstraße

23.01.2022, 22.51 Uhr - 23.05 Uhr

Unbekannte sind am späten Sonntagabend in einen Lebensmitteldiscounter in der Marienstraße eingebrochen. Dabei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und verursachten einen Schaden der sich im mittleren vierstelligen Bereich belaufen wird.

Die Tat geschah zwischen 22.51 Uhr und 23.05 Uhr. Die Polizei wurde durch ein Sicherheitsunternehmen informiert und traf Minuten später am Tatort ein. Die Beamten konnten feststellen, dass sich die unbekannten Täter unter Überwindung eines Metalltors auf das Gelände des Lebensmittelmarktes begeben haben.

Hier haben sie mit zerstörerischer Kraft ein Metallgitter vor einem Fenster abgerissen und das dahinterliegende Fenster ebenfalls mit brachialer Gewalt geöffnet. Danach gelangten sie in den Büroraum des Discounters. Anscheinend wurden sie bei ihrer Tatbegehung gestört, denn sie drangen nicht weiter in das Gebäude vor, sondern verließen über das zuvor geöffnete Fenster wieder den Ort des Geschehens. Was sie alles aus dem Büroraum entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere auf dem Parkplatz des Discounters, beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0.

