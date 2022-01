Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch - Täter scheitern an Terrassentür

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Lindenbreite

23.01.2022, 11.45 Uhr - 18.20 Uhr

Am Sonntag haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in der Straße Lindenbreite einzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.45 Uhr und 18.20 Uhr.

Die Hausbesitzer waren zur Tatzeit abwesend und als sie am Abend nach Hause kamen stellten sie fest, dass Unbekannte sich mit brachialer Gewalt an der Terrassentür zu schaffen gemacht hatten. Die Tür hat jedoch den Einbruchsversuchen standgehalten.

Durch die Gewalteinwirkung ist ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Die Hausbesitzer alarmierten unverzüglich die Polizei, die den versuchten Einbruch aufgenommen hat.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell