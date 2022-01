Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrt eines 27-jährigen unter Alkoholeinfluss endet auf einem Feld

Helmstedt (ots)

Königslutter, K4

23.01.2022, zwischen 06:00 Uhr bis 07:15 Uhr

Am Sonntagmorgen endete die Fahrt eines 27-jährigen VW Golf-Fahrers in Königslutter auf der K4 zwischen dem Ortsteil Lauingen und der B1 auf einem Feld. Dieser kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Feld, an dem Flurschaden entstand. Zum Unfallhergang wollte sich der 27-jährige nicht äußern. Am verunfallten VW Golf entstand nach bisherigen Ermittlungsstand kein Schaden. Dieser musste aber durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der PKW-Fahrer gab vor den Beamten zu, Fahrer des verunfallten VW Golf gewesen zu sein und unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Daraufhin wurde dem 27-jährigen eine Blutprobe im Helios Klinikum in Helmstedt entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt, ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell