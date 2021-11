Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Freiberg am Neckar: Unfall führt zu Fahrbahnsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 11.50 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord zu einem Unfall, der einen rund sechs Kilometer langen Stau nach sich zog. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin wollte eine vorausfahrende 41-jährige Honda-Lenkerin überholen. Die Honda-Fahrerin befand sich auf der mittleren Spur und war ihrerseits im Begriff einen 54 Jahre alten LKW-Fahrer, der sich rechts befand, zu überholen. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor die 19-Jährige auf der linken Spur die Kontrolle über ihren PKW und schleuderte nach rechts. Sie stieß auf der mittleren Spur mit dem Honda zusammen. Der Honda wiederum wurde hierauf nach rechts abgewiesen und prallte gegen den LKW. Der LKW kam in der Folge von der rechten Spur in den Grünstreifen ab und blieb dort schließlich stehen. Die 41 Jahre alte Honda-Lenkerin konnte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, während die 19-Jährige mit ihrem VW ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen schleuderte. Die junge Frau wurde von den Unfallbeteiligten und Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug befreit und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie ist nach bisherigem Stand leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Autobahnmeisterei Ludwigsburg wurden Absperrmaßnahmen durchgeführt. Die rechte Spur war bis gegen 14.30 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine fünfstellige Summe belaufen. Der genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen des Unfalls, da sich Hinweise ergeben haben, dass auch ein schwarzer Porsche am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, der sich jedoch nicht mehr vor Ort befand.

