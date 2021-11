Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Geradeaus durch den Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Eine 82-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 09:30 Uhr die Bundesstraße 296 von Calw in Richtung Deckenpfronn. Am Kreisverkehr unmittelbar vor Deckenpfronn fuhr sie Zeugenaussagen zufolge ungebremst und mit circa 50 km/h geradeaus über den Kreisverkehr und kam auf der gegenüberliegenden Seite am dortigen Graben zum Stehen. Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen und beschädigte den Randstein am Kreisverkehr. Ebenso rammte sie am Graben noch einen Obstbaum. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

